'The Sims' beyaz perdeye taşınıyor: Yapımcılığını Margot Robbie'nin şirketi üstlenecek

Maxis tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2000 yılında yayınlanan simülasyon video oyunu "The Sims" beyaz perdeye taşınıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:12
'The Sims' beyaz perdeye taşınıyor: Yapımcılığını Margot Robbie'nin şirketi üstlenecek
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Tüm zamanların en iyi simulasyon oyunu kabul edilen "The Sims" beyaz perdeye taşınıyor.

Marvel dizisi "Loki"nin yönetmeni Kate Herron, "The Sims" oyununun film uyarlamasını yönetecek.

Filmin yapımcılığını Hollywood oyuncusu Margot Robbie'nin şirketi LuckyChap üstlenecek. 

Senaryoda "Doctor Who" dizisinin bölümlerinden birinin yaratımında yer alan Briony Redman da kadroda yer alacak.

Popüler oyunun uyarlamasıyla ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı, ancak "The Sims"i yaratan geliştirici Electronic Arts'ın da yaratıcı ve yapımcı olarak filmde yer alacağı kaydedildi.

The Sims, oyuncuların kişilik özellikleri, beceriler ve ilişkilere sahip bir avatar olarak oynadıkları ve günlük hayatın sıradan görevlerini yerine getirdikleri bir yaşam simülasyonu oyunu.

Türkiye’de de popüler olan "The Sims"in uyarlaması için henüz oyuncu kadrosu ve olası yayın tarihi net değil.


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