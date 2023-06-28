The Sims 5 geliyor: İlk video yayınlandı
Popüler simülasyon oyunu Sims serisinin yeni oyunun ilk videosunu yayınlandı. The Sims 5 adlı oyun Maxis tarafından geliştiriliyor.
Simülasyon oyun serisi The Sims'in yeni oyunun çıkacağına dair bilgiler bulunuyordu. Serinin yeni oyunu The Sims 5'in tanıtım videosu yayınlandı. Henüz geliştirme aşamasında olan oyun Maxis tarafından geliştiriliyor.
Oyunun yayınlanan videosunda görüldüğü kadarıyla, aydınlatma, animasyonlar, mahalle simülasyonu ve Sims karakterlerinin ruh halleri gibi özellikler geliştirilmiş duruyor. 'Project Rene' kod adlı oyunun çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki Sims oyunu 2014 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunun çıkışının ardından üzün süre geçtiği için The Sims 5'in önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.
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