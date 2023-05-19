The Smiths grubu üyesi müzisyen Andy Rourke yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 19.05.2023 - 10:26

Güncelleme: 19.05.2023 - 10:31

İngiliz Rock müziğinin efsane grubu The Smiths'in bas gitarcısı Andy Rourke, pankreas kanserine karşı verdiği mücadelenin ardından 59 yaşında öldü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rourke'un ölümünü grubun gitaristi Johhny Marr, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Marr, sosyal medya paylaşımda "Andy Rourke'un uzun süren pankreas kanseri hastalığının ardından vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Andy, onu tanıyanlar tarafından nazik ve güzel bir ruh, müzikseverler tarafından ise olağanüstü yetenekli bir müzisyen olarak hatırlanacak. Bu üzücü zamanda mahremiyet talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.