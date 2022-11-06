The Spectator, 'Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim artıyor'

06 Kasım 2022 Pazar, 18:33

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime The Spectator dergisi de değindi. The Spectator, "Türkiye-Yunanistan arasında savaş çok yakın" dedi.

İngiltere'nin haftalık siyasi dergisi The Spectator, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yer verdi. The Spectator, gerilimin Erdoğan-Miçotakis arasındaki laf dalaşında kalmadığını, "Türk savaş uçakları, Yunanistan hava sahasını taciz etti" şeklinde yazdı.

Lozan Antlaşması için "neredeyse yüzyıl önce imzalanmış anlaşma" diyen Spectator, Gayri Askeri Statü'deki adalar için "Erdoğan geçtiğimiz ay Yunanistan'ı Ege adalarını 'işgal etmekle' suçladı" ifadelerini kullandı.

Dergi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ABD'nin "diyalog ile çözün" çağrısında bulunduğunu ancak iki tarafın da "söz dinlemediğini" belirtti.

Dergide ayrıca, Erdoğan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle Türkiye ile ABD arasında çatlak oluştuğunu yazdı.

"BU KAVGACI SÖYLEM NEDENİYLE KAZALAR OLABİLİR"

The Spectator, Avrasya Çalışmaları Profesörü Lisel Hintz'in de değerlendirmelerine yer verdi.

John Hopkins Üniversitesi Profesörü Hintz, "Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma fikri çok uzak görünüyor. Her ikisi de NATO üyesi ve Yunanistan AB üyesi. Kırmızı çizgiler var ancak defalarca aşıldı" dedi.

Hintz, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimin Erdoğan'ın oy oranına iyi şekilde yansıdığını belirtti.

Hintz'e göre, "Türkiye'deki ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle oy oranları düşen Erdoğan, tarihi bir rakiple çatışmayı körükleyerek destekçi toplamaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Hintz ayrıca, "Bu kavgacı söylem ve savaş uçaklarının tacizleri nedeniyle kazalar olabilir ve ülkeler aslında ikisinin de istemediği çatışmalara girebilir. Yani gerçek bir kriz yaşanması ihtimal dışı değil" diye ekledi.

The Spectator'a göre, Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık, ABD ve İngiltere'nin Putin'e karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, NATO için olabilecek en kötü zamanda ortaya çıktı.

İstanbul sokaklarında NATO'dan çıkma eylemleri yapıldığını söyleyen Spectator, Türk insanı "Batı'nın Türkiye'yi zayıflamış ve parçalanmış görmek istediğini düşünüyor" dedi.