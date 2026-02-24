The Telegraph: Rusya, Avrupa’da 'Truva atı' ağı kuruyor

İngiliz gazetesi The Telegraph, Avrupalı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya bağlantılı kişi ve kurumların Batı Avrupa genelinde satın aldığı mülklerin olası sabotaj ve gizli operasyonlar için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Haberde, söz konusu gayrimenkullerin “Truva atı” niteliğinde bir ağ oluşturabileceği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan aktif ve eski istihbarat yetkilileri, Rusya’nın askeri üsler ve kritik sivil altyapılara yakın bölgelerde yazlık evler, depolar, şehir daireleri ve hatta adalar satın aldığına dikkat çekti.

Haberde, bazı mülklerde patlayıcı, insansız hava aracı veya silah gibi ekipmanların gizlenmiş olabileceği yönünde endişeler dile getirildi.

Yetkililer, Moskova’nın Batı’ya karşı yürüttüğü “hibrit savaş” stratejisi kapsamında sabotaj, gözetleme ve örtülü operasyonlar için bu mülkleri kullanabileceğini savunuyor.

“GRİ BÖLGE” STRATEJİSİ İDDİASI

The Telegraph’a göre Batılı istihbarat çevreleri, Rusya’nın doğrudan askeri saldırı yerine NATO’nun “gri bölge” olarak adlandırdığı alanda inkâr edilebilir eylemlerle baskı kurmayı hedeflediğini değerlendiriyor.

Bu tür saldırıların, NATO’nun kolektif savunma mekanizmasının işletilmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Haberde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Avrupa’da kundaklama, paket bombası, suikast girişimi ve demiryolu sabotajı gibi olayların arttığına dikkat çekildi.

Bazı istihbarat yetkilileri, bu olayların daha büyük operasyonların “test denemeleri” olabileceği görüşünü dile getirdi.

Gazetede yer alan değerlendirmelere göre, Finlandiya son yıllarda Rusya bağlantılı gayrimenkul alımlarına karşı en sert tedbirleri alan ülkelerden biri oldu.

Özellikle Sakkiluoto adasında bulunan ve askeri tesisleri andıran altyapıya sahip mülk, güvenlik birimlerinin dikkatini çekmişti.

Finlandiya, temmuz ayında Rus ve Belarus vatandaşlarının gayrimenkul satın almasına geniş kapsamlı kısıtlamalar getirdi. Baltık ülkeleri de benzer adımlar atmaya başladı.

İNGİLTERE VE DİĞER ÜLKELERDE ENDİŞE

Haberde, İngiltere’de MI6 merkezine ve ABD Büyükelçiliği’ne yakın bölgelerde şüpheli mülk alımlarının incelendiği aktarıldı.

Ayrıca Norveç, İsveç, Yunanistan ve İsviçre’de askeri tesislere yakın Rus bağlantılı mülklerin güvenlik riski oluşturabileceği ifade edildi.

The Telegraph, güvenlik birimlerinin Çin’in de daha sınırlı ölçekte benzer bir strateji izlediğini düşündüğünü yazdı.

Çin’in uzun vadeli veri toplama ve gözetleme kapasitesi geliştirmeyi hedeflediği, Rusya’nın ise daha kısa vadeli ve operasyonel risk oluşturduğu değerlendiriliyor.

Haberde, bazı Avrupa ülkelerinin gayrimenkul satışlarını sınırlasa da AB genelinde ortak bir politika geliştirilemediği vurgulandı.

Uzmanlar, güvenlik tehditlerinin sınır aşan nitelikte olmasına rağmen karşı istihbarat çalışmalarının hâlâ ulusal düzeyde kalmasının önemli bir zafiyet yarattığını belirtiyor.