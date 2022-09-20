Thodex’in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısına çıktı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz Mahkemesi, Özer’in tutukluluğunun devamına karar verdi.
Türkiye’nin 'en büyük üçüncü kripto para borsası' olarak bilinen Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, siteyi kapatıp 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçmıştı. Yaklaşık 400 bin yatırımcının, 2 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtilen parası dolandırılmıştı. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Özer, Arnavutluk’un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer’in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.
Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen 'Brain' adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.
Özer, Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.
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