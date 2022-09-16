THY, 21 Fransa seferini iptal etti
Türk Hava Yolları, Fransa'da bugün gerçekleştirmeyi planladığı 21 seferini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), Fransa’daki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bugün planladığı toplam 21 seferini iptal etti.
Fransa genelinde hava trafik kontrolörü çalışanlarının bugün başlattığı ve 24 saat sürmesi beklenen grev nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkileniyor. Bu nedenle Türk Hava Yolları, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndan biri kargo olmak üzere toplam 21 seferini iptal etti.
Yaşanan iptaller nedeniyle Paris, Lyon, Marsilya, Nice, Bordo ve Toulouse’a yapacağı bazı seferler gerçekleştirilemeyecek.
Grevden en çok etkilenen havayolu şirketi ise Air France Havayolları oldu.
Şirket, bugün kısa ve orta mesafeli uçuşlarının yaklaşık yüzde 55’ini ve uzun mesafeli uçuşlarının yaklaşık yüzde 10’unu iptal edeceğini öğrenildi.
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