Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı: 'Faillerin cezalandırılmasını bekliyoruz'

16 Eylül 2022 Cuma, 09:31

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya'daki Türklere destek açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İnsan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız" denildi.

Öte yandan, Yunanistan'dan olayın soruşturulması ve faillerin cezalandırması istendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz."