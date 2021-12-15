THY greve takıldı, seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye bazı seferleri iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:06
THY greve takıldı, seferleri iptal etti
Abone Ol google-news

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı bir grev yapılacak.

Bu nedenle ülkeye yapılacak bazı seferler iptal edildi.

THY de İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceği bilgisini paylaştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler