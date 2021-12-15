THY greve takıldı, seferleri iptal etti

15 Aralık 2021 Çarşamba, 15:06

İtalya'da yarın hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı bir grev yapılacak.

Bu nedenle ülkeye yapılacak bazı seferler iptal edildi.

THY de İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceği bilgisini paylaştı.