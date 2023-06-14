Tibet, 'dünyanın çatısında' kültür ve turizm fuarına ev sahipliği yapıyor

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:20

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:49

Tibet'in turizm geliştirme idaresinden Çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, Cuma günü Lhasa'da başlaması planlanan üç günlük turizm ve kültür fuarında eşsiz plato kültürünün ve farklı ürünlerin öne çıkacağı kaydedildi. Açıklamada, 12 ülkeden toplam 984 işletmenin katılacağı etkinliğin amacının yerel sektörlerin gelişimini hızlandırmak ve uluslararası alışverişleri teşvik etmek olduğu belirtildi. Tibet yak kaşmiri giysilerinin yer aldığı standında ziyaretçileri ağırlamak için sabırsızlanan 29 yaşındaki Tsetso, "Bu fuar, Çinli ve uluslararası turistlerin ürünlerimizi keşfetmeleri için harika bir fırsat olacak" yorumunda bulundu. Nepal'den bakır kaplar, kaseler ve şişeler getiren 38 yaşındaki Nepalli zanaatkar Narayan ise, "Bu fuara ikinci kez katılıyorum ve ailemin geleneksel zanaatını Tibet'e taşımaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinden Chen Lijuan ise, Tibet'e ilk ziyaretinde şirketinin Avustralya'dan ithal ettiği el yapımı çikolataları fuara getirdi. Yoğun programı arasında Lhasa'nın merkezinde Jokhang Tapınağı'nı ve Barkhor Caddesi'ni ziyaret etme şansı bulan Chen, "Potala Sarayı tamamen dolu. Şansımı ancak fuardan sonra deneyebilirim" dedi. İlki 2014'ün Eylül ayında düzenlenen bu fuar, Lhasa'da bu türde düzenlenen beşinci etkinlik olma özelliğini taşıyor. 2023'ün ilk beş ayında Tibet'i ziyaret eden turist sayısı 11 milyonu aşarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 artış kaydetti. Tibet'in turizm geliştirme idaresi, bu dönemde turizm gelirinin 2022'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 43 artarak 13 milyar yuanı (yaklaşık 1,81 milyar ABD doları) aştığını duyurdu.¦