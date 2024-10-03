Ticari jetleri casusluk için kullanacak: 'Bir İsviçre çakısı gibi'

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:56

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:57

Haberde, jetlerin elektronik sinyalleri ve yerdeki birlik hareketlerini ayırt edebilen sensörlerle donatılmış casus uçaklarına dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Amerikan ordusundan ocakta yapılan açıklamada, Kanada merkezli Bombardier şirketinin ürettiği Global 6500 model jetlerden satın alınacağı duyurulmuştu.

Zenginlerin kullandığı özel jet, Amerikan ordusunun uzun menzilli füzelerini daha sofistike hedefleme sistemleriyle eşleştirmeyi amaçlayan yeni istihbarat programı HADES kapsamında satın alınmıştı.

Bu istihbarat programı, Türkiye doğumlu Amerikan iş insanı Fatih Özmen'in CEO'su olduğu teknoloji şirketi Sierra Nevada Corporation'la ortak geliştiriliyor. Axios'un aktardığına göre ordu ve şirket arasında 12 yıllık sözleşme yapıldı. 94 milyon dolar ön ödeme gerçekleştirildiği ve toplamda firmaya 1 milyar dolara yakın ödeme yapılacağı bildiriliyor.

Bombardier Global 6500'ün muadillerine kıyasla daha yüksek irtifada ve daha uzun mesafede uçabildiği belirtiliyor. Toplamda kaç uçak alınacağına dair bilgi paylaşılmazken, ilk jetin dün ABD'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Amerikan ulusal güvenliğine dair haberler yayımlanan Defense One, bu uçağın Çin ve Rusya'ya karşı casusluk faaliyetleri yürütmek amacıyla kullanılabileceğini yazmıştı.

Bombardier'in başkan yardımcısı Steve Patrick, jetin kapasitesine dair şunları söylüyor:

"Bu, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça birden fazla işe yarayabilen bir İsviçre çakısı."

Axios'un aktardığına göre, Amerikan ordusunun ticari jetlere ve bunlar üzerine inşa edilecek yeni bir istihbarat programına geçiş kararı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla başladı. Ordunun burada önceden yeterli istihbaratı toplayamadığına dikkat çekiliyor.

Jetlerin kullanıldığı yeni programın temel amacı, daha uzak mesafeden düşmana yakalanmadan daha geniş bir alanı istihbarat amacıyla tarayabilmek.