ABD’nin dev bankası Bank of America çöktü: Müşterilerin hesapları boşaldı!
Bank of America, ABD çapında on binlerce müşterisini etkileyen büyük bir kesinti yaşıyor. Buna göre mobil bankacılık hizmetlerine ulaşılamazken, bazı müşteriler ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarıyor.
ABD’nin dev bankalarından Bank of America, ülke çapında on binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşıyor.
Çevrimiçi sorunları izleyen bir site olan Downdetector, kullanıcıların mobil bankacılık ve ATM hizmetlerinin çalışmadığını bildirdi.
Bazı banka müşterileri ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarıyor.
Downdetector'a göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’ı etkiliyor.
Bankadan henüz kesintinin nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Etiketler: #Bank of America #kesinti #hesap
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