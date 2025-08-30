TikTok fenomeni ve ailesi kamyonette ölü bulundu

Meksika’da yaşanan dehşet verici bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kamyonette bulunan cesetlerin, TikTok’ta tanınan bir fenomene, eşine ve çocuklarına ait olduğu belirlendi. Olay sonrası yetkililer geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde vatandaşların şüpheli bir kamyoneti bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kamyonetin içinde, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Esmeralda, eşi ve çocuklarının cansız bedenleri bulundu.

Yetkililer, cesetlerin 22 Ağustos’ta Guadalajara kentinde bulunduğunu, kimliklerin ise ancak dün netleştirilebildiğini açıkladı. Sosyal medyada “Esmeralda FG” ismiyle tanınan içerik üreticisi, takipçileri tarafından sevilen bir isimdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, kamyonetin izini sürerek yakınlardaki bir tamir atölyesine ulaştı. Olay yeri incelemesinde, ailenin burada öldürüldüğüne dair kan, mermi ve diğer adli bulgular bulundu.

Atölyede gözaltına alınan iki erkek, ifadelerinin ardından yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldı. Ancak kısa süre sonra bu kişiler silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.