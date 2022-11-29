TIME dergisi 'Yılın Kişisi' adaylarını açıkladı
Dünyaca ünlü TIME dergisi, 1927’den bu yana her yıl düzenlediği "Yılın Kişisi" ödülü için okur oylamasının başladığını pazar günü duyurdu. Peki 60 kişinin yarıştığı listede kimler var?
ABD merkezli TIME dergisi, 60 kişinin yarıştığı listede kazananı kapağına taşıyor. Öte yandan okur oylamasının asıl seçim üzerinde etkisi yok. Nihai karar, TIME editörleri tarafından veriliyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; listede 2021’de "Yılın Kişisi" seçilen Elon Musk’ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak gibi isimler var.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü şarkıcı Beyonce, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, iklim aktivisti Greta Thunberg, YouTuber MrBeast, Hollywood Yıldızı Tom Cruise, ve K-pop grubu BTS de listede yarışıyor.
Oylamada ilk sırada İran’daki kadın eylemciler yer alıyor. Eylemcileri BTS ve Zelenski takip ediyor.
Dergi, geçen senenin kazananı Tesla ve SpaceX CEO’su hakkında "Musk, bir ömür boyu kendisinden nefret edenlere meydan okuyarak geçirdi ve şimdi öyle görünüyor ki, sonunda başarısını kanıtladı. 2021, Elon Musk’ın yılıydı" demişti.
Açıklamada şu ifadelere de yer verilmişti:
- "Dik başlı ve kimseye boyun eğmez ve dünyayı iyi bir yer haline getirmeye çalışırken bile Mars’ı hayal ediyor. O, gezegenimizi kurtarmayı ve bize yaşamamız için yeni bir gezegen bulmayı amaçlayan bir insandır… Musk, bir ömür boyu kendisinden nefret edenlere meydan okuyarak geçirdi ve şimdi öyle görünüyor ki, sonunda başarısını kanıtladı. 2021, Elon Musk’ın yılıydı."
"Yılın Kişisi" için buraya tıklayarak oy kullanabilirsiniz.
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