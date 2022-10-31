Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof. Yusuf Genç’in makalesi PKK dergisinden

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Yusuf Genç’in makalesinde terör örgütü PKK’nin yayın organlarından Serxwebun isimli dergiden birebir alıntı yaptığı ortaya çıktı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Genç, üniversitenin Fen Edebiyat Dergisi’nin 2004 yılındaki sayısı için yazdığı makalede terör örgütü PKK’nin ilk kuruluş yıllarında çıkardığı siyasi ve ideolojik dergi olan Serxwebun isimli dergiden birebir alıntı yaptığı ortaya çıktı. Genç, Serxwebun dergisinin 2000 yılındaki sayısında yer alan “Dünyadaki Yeniden Yapılanma Ulusallık ve Çokkültürlülük” başlıklı bölümdeki paragrafları, Sakarya Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Dergisi’nde yayınlanan “Postmodern Süreçte Çokkültürlülüğün Yeri” isimli makalesinde doğrudan kullandı.

FEDERATİF DEVLETİ SAVUNDU

Genç’in makalesindeki ilgili bölümle söz konusu derginin “Bir anda ‘ben merkezci’ otokratik devlet anlayışı yerini ciddi bir değişimle federatif yapılara terk ederken” ifadeleriyle başlayan paragrafın birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

Genç’in makalesiyle dergide yer alan yazının aynı olduğu bir diğer bölümde de ulusal egemenlik kavramı eleştirildi. Söz konusu bölümde “Ulusal egemenlik kavramı fazla bir anlam taşımadığı gibi evrensel, hukuksal normlar ulusal otoritereleri aşarak sınırların ötesindeki kimi sorunlara da müdahale hakkını kendinde görebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, koskoca kıtalar birleşmekte ve bu birleşme hem siyasi hem ekonomik hem de güvenlik noktalarında ete kemiğe bürünmektedir. Basit olanından tutun da en karmaşığına kadar en ufak bir kriz tüm dünyayı ilgilendirdiğinden tavır da genel olmaktadır. Çünkü, ekonomi genelleşmiş, siyaset genelleşmiş, kültür evrenselleşmiş ve dünyadaki coğrafyalar arasındaki mesafe kısalmıştır” ifadelerine yer verildi. ? İSTANBUL