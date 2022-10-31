Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof. Yusuf Genç’in makalesi PKK dergisinden
PKK’nin yayın organlarından Serxwebun isimli dergiden birebir alıntı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Yusuf Genç, makalesinde federatif devleti savundu.
Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Yusuf Genç’in makalesinde terör örgütü PKK’nin yayın organlarından Serxwebun isimli dergiden birebir alıntı yaptığı ortaya çıktı.
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Genç, üniversitenin Fen Edebiyat Dergisi’nin 2004 yılındaki sayısı için yazdığı makalede terör örgütü PKK’nin ilk kuruluş yıllarında çıkardığı siyasi ve ideolojik dergi olan Serxwebun isimli dergiden birebir alıntı yaptığı ortaya çıktı. Genç, Serxwebun dergisinin 2000 yılındaki sayısında yer alan “Dünyadaki Yeniden Yapılanma Ulusallık ve Çokkültürlülük” başlıklı bölümdeki paragrafları, Sakarya Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Dergisi’nde yayınlanan “Postmodern Süreçte Çokkültürlülüğün Yeri” isimli makalesinde doğrudan kullandı.
FEDERATİF DEVLETİ SAVUNDU
Genç’in makalesindeki ilgili bölümle söz konusu derginin “Bir anda ‘ben merkezci’ otokratik devlet anlayışı yerini ciddi bir değişimle federatif yapılara terk ederken” ifadeleriyle başlayan paragrafın birebir aynı olduğu ortaya çıktı.
Genç’in makalesiyle dergide yer alan yazının aynı olduğu bir diğer bölümde de ulusal egemenlik kavramı eleştirildi. Söz konusu bölümde “Ulusal egemenlik kavramı fazla bir anlam taşımadığı gibi evrensel, hukuksal normlar ulusal otoritereleri aşarak sınırların ötesindeki kimi sorunlara da müdahale hakkını kendinde görebilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, koskoca kıtalar birleşmekte ve bu birleşme hem siyasi hem ekonomik hem de güvenlik noktalarında ete kemiğe bürünmektedir. Basit olanından tutun da en karmaşığına kadar en ufak bir kriz tüm dünyayı ilgilendirdiğinden tavır da genel olmaktadır. Çünkü, ekonomi genelleşmiş, siyaset genelleşmiş, kültür evrenselleşmiş ve dünyadaki coğrafyalar arasındaki mesafe kısalmıştır” ifadelerine yer verildi. ? İSTANBUL
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- 'Ateşin Çocukları' PKK'yi dolandırmış