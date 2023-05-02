TimeRepublik: Zamanı para birimine çeviren insanlar

Yayınlanma: 02.05.2023 - 07:23

Güncelleme: 02.05.2023 - 07:23

Myanmar'da 10 yıl boyunca Budist rahibe olan Coral Sunone, normal hayata geri dönmeye karar verdiğinde giyim kuşam konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu fark etti.

Ancak düşük bir bütçeyle profesyonel bir stilistten yardım almak çok da mümkün görünmüyordu. Bugünlerde Malezya'da yaşayan Coral, TimeRepublik diye bir web sitesine denk geldiğinde çok sevindi.

Kendini "İnternet çağı için bir zaman bankası" olarak tanımlayan TimeRepublik'te, bir kullanıcı, başka bir kullanıcıya bir hizmet sağladığında karşılığını para ile almıyor.

Buradaki alışveriş !zaman kredisi' üzerinden sağlanıyor. Aynı kişi daha sonra bu krediyi kullanarak bir başkasından hizmet talep edebiliyor.

Bu, özünde takas yönteminin daha gelişmiş bir versiyonu. Coral, TimeRepublik aracılığıyla New York'ta stilist ve kostüm tasarımcısı olarak çalışan Cherish Cullison ile tanıştığını anlatıyor.

Cherish, Zoom üzerinden Coral'a istediği modern kıyafetler için bazı tavsiyeler verdi.

Bunun karşılığında da Coral, Cherish'e meditasyon dersleri verdi ve ikisi arasında devam edecek bir arkadaşlık başladı.

Coral, "Hiçbir miktarda para böyle bir karşılıklı iletişimin yerine geçemez. Bunun maddi bir değeri yok, tamamen güven üzerine kurulu" diye anlatıyor.

Cherish ise, "Aradaki para beklentisinin olmamasının" iyi olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:

"Onun yerine bazı konuların gerçekten merkezine ulaşabiliyor ve yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Bu paha biçilemez bir şey."

TIMEREPUBLIK NE ZAMAN KURULDU?

TimeRepublik, İsviçreli ortaklar Gabriele Donati ve Karim Varin tarafından kuruldu. Web sitesi 2012'de İsviçre özelinde yürürlüğe girdi.

Uluslararası ölçekte kullanımı ise birkaç yıl önce başladı.

Web sitesi kullanıcılar için ücretsiz ve hizmet sağlayan kullanıcılara "Zaman parası" kredisi veriliyor. Sağlanan hizmet ne olursa olsun verilen her bir kredi 15 dakikaya tekabül ediyor.

Kuruculardan Donati, "İnsanların ilişki kurabileceği, maddi alışverişten uzak bir şey keşfetmek istedik" diyor.

TimeRepublik bugünlerde İsviçre ve New York merkezli ve dünyanın dört bir yanında 100 binden fazla kullanıcısı var.