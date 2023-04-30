145 dolar ve 3 dakikalık görüntü ile dijital insan üretebiliyor

Yayınlanma: 30.04.2023 - 08:41

Güncelleme: 30.04.2023 - 08:41

Yapay zeka ile güçlendirilmiş sanal varlıklar olan dijital insanlar, gerçek insanlara benzeyen görüntülere sahip olmanın yanı sıra, insanlarla etkileşime girebiliyor ve girdileri yorumlayabiliyorlar. Yapay zeka sadece basit yanıtlar değil, uygun sözel ve sözel olmayan eylemler de üretmelerini sağlıyor.

Çinli teknoloji devi Tencent Cloud'un duyurduğu 'dijital insan platformu' Deepfakes-as-a-Service (DFaaS) olarak adlandırılıyor. Tencent'e göre, bu hizmet ile yüksek çözünürlüklü bir dijital insan yaratmak için sadece üç dakikalık video, 100 cümle ve 145 dolarlık bir ücret gerektiriyor.

Dijital karakter oluşturma işlemi sadece 24 saat sürüyor.

DİJİTAL İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI NELER OLACAK?

Tencent Cloud'un dijital insanları yarım vücut veya tam vücut olarak mevcut ve hem Çince hem de İngilizce olarak sunuluyor. Arka plan ve renk tonları gibi bazı detaylar gibi özelleştirilebiliyor. Genellikle 'dijital insanlarda' gördüğümüz, robotik ve doğal olmayan konuşma biçmi ise Tencent Cloud'un hizmetiyle geride kalmış durumda. Bu platformda üretilen dijital insanlar oldukça doğal bir akışla konuşuyor ve tepki veriyor.

Webtekno'da yer alan haberde Tencent Cloud'un Akıllı Dijital İnsan Ürünleri Genel Müdürü Chen Lei, internet devinin otomatik bir "Yapay zeka + Dijital Akıllı İnsan Fabrikası" kurmayı umduğunu söylüyor. Bu fabrika, 10’dan fazla yapay zeka algoritması sunan bir makine öğrenimi platformu olan Tencent Cloud TI platformuna dayanacak.

Yerel medya ayrıca Tencent'in doktorlar, avukatlar ve diğer profesyoneller gibi dijital insanlar da yaratabildiğini bildiriyor. Bu teknolojinin yanlış kullanılması durumunda neler olabileceği de merak konusu…