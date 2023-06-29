Titan aracının enkazında insan kalıntıları tespit edildi

Titanik’in enkazına giderken içindeki 5 kişiyle kaybolan ve yüksek basınçla içeri doğru patladığı tespit edilen Titan su altı aracının enkazı karaya çıkartıldı. Enkazın içinde insan kalıntıları olduğu belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:48
Titan aracının enkazında insan kalıntıları tespit edildi
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Titanik'in Atlantik Okyanusu'ndaki enkazına araştırmacı ve turist taşıyan su altı aracı Titan, içindeki 5 kişiyle birlikte 18 Haziran'da okyanus dibinde kaybolmuş, daha sonra yüksek basınç sebebiyle içeri doğru patladığı ve içindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

"İNSAN KALINTILARININ ANALİZİNİ YAPACAK"

USCG yetkilileri dün yaptıkları yazılı açıklamada,  su altı aracının enkazının okyanus tabanından çıkartılarak kendilerine teslim edildiğini vurgulayıp “Amerika Birleşik Devletleri tıp uzmanları, olay mahallinde enkazdan dikkatlice çıkarılan insan kalıntılarının resmi bir analizini yapacak” ifadelerini kullandı.

USCG enkaz analizinin olayın nedenine dair kritik bilgiler sağlayacağı belirtildi. Titan aracının sahibi OceanGate Seferleri firması, 22 Haziran’da paylaştıkları taziye mesajında aracın içinde firmanın CEO’su Stockton Rush’ın yanı sıra Shahzada Dawood ile oğlu Suleman Dawood, Hamish Harding ve Paul-Henri Nargeolet’ın bulunduğunu açıklamıştı.


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