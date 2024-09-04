Titanik keşif gezisinde 'tamamen' ortaya çıktı: En son 1986 yılında görüldü

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:00

Titanik'ten kalma ve onlarca yıldır görülmeyen bronz bir heykel, enkaz alanında kurtarma haklarına sahip olan şirketin uzun yıllar sonra gerçekleştirdiği ilk seferde yaptığı keşifler arasında tamamen ortaya çıktı.

112 yıllık enkazın yasal haklarını elinde bulunduran RMS Titanic Inc, 2010 yılından bu yana ilk seferini tamamladı ve Pazartesi günü seferden görüntüler yayınladı.

RMS Titanic'ten yapılan açıklamada, bu yazki geziden elde edilen bulguların “koruma ve kaybın acı tatlı bir karışımını sergilediği” belirtildi.

Şirket, en son 1986 yılında görülen “Diana of Versaille” heykelinin yeniden keşfedilmesinin önemli bir gelişme olduğunu ve heykelin artık net ve güncellenmiş bir görüntüye sahip olduğunu söyledi.

15 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarptıktan sonra sulara gömülen geminin baş güvertesini çevreleyen korkuluğun önemli bir bölümünün düştüğünü belirten şirket, korkuluğun 2022 gibi yakın bir tarihte hala ayakta olduğunu söyledi.

Şirketin koleksiyon müdürü Tomasina Ray, “Diana heykelinin keşfi heyecan verici bir andı. Ancak ikonik pruva korkuluğunun ve diğer çürüme kanıtlarının kaybı bizi üzdü ve bu durum Titanic'in mirasını koruma kararlılığımızı daha da güçlendirdi” dedi.

RMS Titanic, ekibin enkazı ve enkaz alanını, alanın anlaşılmasını geliştirecek ekipmanlarla tam olarak haritalandırdığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, bir sonraki adımın verileri işleyerek bilim camiasıyla paylaşmak olduğu ve böylece “tarihi açıdan önemli ve risk altındaki eserlerin gelecekteki keşiflerde güvenli bir şekilde kurtarılmak üzere tespit edilebileceği” belirtildi.