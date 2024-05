Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:37

Güncelleme: 06.05.2024 - 20:37

Titanic, Yüzüklerin Efendisi gibi klasikleşen filmlerde rol alan ünlü oyuncu Bernard Hill'in yaşamı merak ediliyor. Bernard Hill'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Titanic filminin kaptanı Bernard Hill kim, kaç yaşında, nereli? Bernard Hill öldü mü? İşte ayrıntılar...

BERNARD HILL KİM?

Bernard Hill, 17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'da dünyaya geldi. Özellikle Titanic'teki Kaptan Edward Smith ve Yüzüklerin Efendisi film üçlemesindeki Kral Théoden rolleriyle tanınır. Hill, 5 Mayıs 2024 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti.

BERNARD HILL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1964: Horizon

1970: Play for Today

1980: Fox

1982: Timewatch

1985: Screen Two

1992: The Essential History of Europe

1993: Telltale

1994: Once Upon a Time in the North

1994: Stages

2000: Love Is Not Enough: The Journey to Adoption

2003: Ancient Egyptians

2006: Surviving Disaster

2007: Bombay Railway

2009: Folk America

2012: How Britain Worked

2015: India's Frontier Railways

BERNARD HILL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1987: Bellman and True

1988: Drowning by Numbers

1993: Shepherd on the Rock

1993: Drug-Taking and the Arts

1995: Madagascar Skin

1997: Titanik

1999: The Criminal

1999: True Crime

2002: The Scorpion King

2002: The Lord of the Rings: The Two Towers

2003: The Lord of the Rings: The Return of the King

2003: Gothika

2003: The Boys & Girl from County Clare

2006: Joy Division

2006: No Go: The Free Derry Story

2007: Save Angel Hope

2007: The Heart of the Earth

2008: Franklyn

2008: Valkyrie

2013: Outpost 11

2014: The Breaker

2016: Interlude City of a Dead Woman

2016: Golden Years