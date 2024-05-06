Titanic filminin kaptanı Bernard Hill kim, kaç yaşında, nereli? Bernard Hill öldü mü?
Bernard Hill'in kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Titanic filminin kaptanı Bernard Hill kim, kaç yaşında, nereli? Bernard Hill öldü mü?
Titanic, Yüzüklerin Efendisi gibi klasikleşen filmlerde rol alan ünlü oyuncu Bernard Hill'in yaşamı merak ediliyor. Bernard Hill'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Titanic filminin kaptanı Bernard Hill kim, kaç yaşında, nereli? Bernard Hill öldü mü? İşte ayrıntılar...
BERNARD HILL KİM?
Bernard Hill, 17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'da dünyaya geldi. Özellikle Titanic'teki Kaptan Edward Smith ve Yüzüklerin Efendisi film üçlemesindeki Kral Théoden rolleriyle tanınır. Hill, 5 Mayıs 2024 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti.
BERNARD HILL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1964: Horizon
1970: Play for Today
1980: Fox
1982: Timewatch
1985: Screen Two
1992: The Essential History of Europe
1993: Telltale
1994: Once Upon a Time in the North
1994: Stages
2000: Love Is Not Enough: The Journey to Adoption
2003: Ancient Egyptians
2006: Surviving Disaster
2007: Bombay Railway
2009: Folk America
2012: How Britain Worked
2015: India's Frontier Railways
BERNARD HILL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1987: Bellman and True
1988: Drowning by Numbers
1993: Shepherd on the Rock
1993: Drug-Taking and the Arts
1995: Madagascar Skin
1997: Titanik
1999: The Criminal
1999: True Crime
2002: The Scorpion King
2002: The Lord of the Rings: The Two Towers
2003: The Lord of the Rings: The Return of the King
2003: Gothika
2003: The Boys & Girl from County Clare
2006: Joy Division
2006: No Go: The Free Derry Story
2007: Save Angel Hope
2007: The Heart of the Earth
2008: Franklyn
2008: Valkyrie
2013: Outpost 11
2014: The Breaker
2016: Interlude City of a Dead Woman
2016: Golden Years
En Çok Okunan Haberler
-
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması
- Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
- Erdoğan mülakata kızdı!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- 'İfademi eklememişler, isimleri açıklayacağım...'
- H.K.G. davasında yeni gelişme