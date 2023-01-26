Tokayev, Kazakistan'da siyasi reformun devam edeceğini duyurdu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede kamu yönetiminin etkinliğini artırmayı ve vatandaşların siyasi sürece katılma fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan siyasi reformların devam edeceğini bildirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl düzenlenen anayasa referandumuyla Kazakistan’da yeni siyasi sistemin başlatıldığını anımsattı.
"Ata Kanunumuzda (anayasa) önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve Senato seçimleri gerçekleşti" diyen Tokayev, devlet kurumlarının kapsamlı şekilde yenilenmesinde son aşamanın da 19 Mart’ta yapılacak meclis seçimi olacağına işaret etti.
Tokayev, "Meclis seçiminde karma bir yöntemin uygulanması, ülkedeki tüm sosyal grupların çıkarlarının korunması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.
Kamu yönetiminin etkinliğini artırmayı ve vatandaşların siyasi sürece katılma fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan siyasi reformların devam edeceğini vurgulayan Tokayev, sözlerini, "Halkımızın girişimlerimize verdiği geniş desteği sayesinde, büyük çaplı yenilenme çalışmaları önemli sonuçlar getirdi. Ama burada durmayacağız. Yapılacak iş çok" diye tamamladı.
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