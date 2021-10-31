Tokyo banliyösünde bıçaklı, kundaklamalı ve asitli saldırı: 10'dan fazla yaralı

31 Ekim 2021 Pazar, 15:36

Japon medyası, saldırının gerçekleştiği sırada pek çok kişinin Cadılar Bayramı kutlamaları için şehir merkezine gittiğini duyurdu.

Saldırıdan saniyeler sonra olay yerinde küçük çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre, dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku'ya giden Keio tren hattında, saat 20.00 (1100 GMT) sularında meydana gelen saldırının ardından 20'li yaşlarda bir şüpheli tutuklandı.

Twitter'a yüklenen videolarda tren istasyonunda panik halinde kaçışan yolcular görülüyor.





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