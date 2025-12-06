Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tom Barrack: 'Erdoğan'ın İsrail'e sert söylemleri sadece retorik'

Tom Barrack: 'Erdoğan’ın İsrail'e sert söylemleri sadece retorik'

6.12.2025 00:50:00
Tom Barrack: 'Erdoğan’ın İsrail'e sert söylemleri sadece retorik'

Türkiye ve İsrail arasındaki sert söylemlerin ilişkilerin geleceğini belirlemeyeceğini belirten ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan ile Netanyahu’nun sert söylemlerine ilişkin “sadece retorik” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen bir konferansta gündemi değerlendirdi. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerinin kullanımda olmasa da ABD açısından temel problem olduğunu belirten Barrack, “Bu sorunların önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğine inanıyorum” dedi. Barrack, “Türkiye Rus sisteminden tamamen kurtulmaya yaklaşıyor mu?” sorusunu ise “Evet” şeklinde yanıtladı.

Barrack, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve İsrail arasında süregelen sert söylemlerin ilişkilerin geleceğini belirlemeyeceğini belirtti. Barrack’a Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını “sadece retorik” şeklinde yorumladı.

