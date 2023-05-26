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Tom Hanks fahri Harvard doktorası aldı

Hollywood yıldızı Tom Hanks, Harvard Üniversitesi'nden fahri sanat doktorası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:23
Tom Hanks fahri Harvard doktorası aldı
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Forrest Gump, Terminal, Yeşil Yol ve Er Ryan'ı kurtarmak filmlerinin yıldızı Tom Hanks, 66 yaşında Harvard Üniversitesi fahri sanat doktorası sahibi oldu. 

Mezuniyet konuşması yapan Hanks, "hiç çalışmadan, sınıfta hiç vakit geçirmeden, kütüphaneye bir kez bile adım atmadan" doktora unvanı aldığı şakası yaptı. 

Hanks, "Latince hakkında pek bir şey bilmiyorum, fen bilimlerine tutkum yok ve kelime yarışması oyunlarını gazeteden öğrendim" ifadesinde bulundu. 

ABD'de ve dünyada popüler superkahraman şakaları ile konuşmasına devam eden Hanks, "Hepimiz kibir, ilgisizlik, hoşgörüsüzlük ve beceriksizliğin temsilcileriyle kafes dövüşü içindeyiz. Şu anda hepimizin bir süper kahramana ihtiyacı var" dedi. 

Olan bitene kayıtsız kalmanın gerçeklerin düşmanı olduğunu belirten Hanks, "Her yıl mezun olan öğrenciler için yapılması gereken bir seçim vardır.  Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler, benimsemeyenler ya da kayıtsız kalanlar. Herkes için özgürlük ve hürriyeti benimseyenler,  bölünmez bir ulus yaratmak konusunda başarılı olabirlir. Diğerleri ise ayak bağı olurlar" açıklamasında bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncuya, Cast Away (Yeni Hayat) filminde canlandırdığı Wilson karakterine itafen Harvard voleybol topu hediye  etti. 


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