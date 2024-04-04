Tonga'dan Çin'e yeşil ışık: Kabul etmeye hazırız
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı Başbakanı Siaosi Sovaleni, 53. Pasifik Adaları Forumu'nda güvenliği sağlamak için Çin'in desteğine açık olduklarını bildirdi.
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga Krallığı Başbakanı Siaosi Sovaleni, başkent Nuku'alofa'da yaptığı basın açıklamasında, 18 ülkenin katılımıyla ağustosta düzenlenecek Pasifik Adaları Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan, forumun güvenliğini sağlamak için Çin'den gelen yardım teklifini kabul etmekte bir sakınca olmadığını, gerekli görüldüğü takdirde bu teklifi onaylayacaklarını belirtti.
"Pasifik Adaları Forumu" üyeleri, şubatta Fiji'nin başkenti Suva'da bir araya gelmişti.
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