'Toplam sayı 2 milyonun üstünde...' Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

'Toplam sayı 2 milyonun üstünde...' Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:27

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

NE OLMUŞTU?

Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.


Etiketler: #rus ordusu #Putin #Asker

İlgili Haberler

Putin, 'doğrudan savaş' uyarısı yapmıştı... NATO'dan 'uzun menzilli silah' açıklaması!

Putin, 'doğrudan savaş' uyarısı yapmıştı... NATO'dan 'uzun menzilli silah' açıklaması!
Biden'dan Ukrayna'ya destek: 'Putin galip çıkmayacak'

Biden'dan Ukrayna'ya destek: 'Putin galip çıkmayacak'
Putin açıkladı: BRICS'e kaç ülke dahil olmak istiyor?

Putin açıkladı: BRICS'e kaç ülke dahil olmak istiyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler