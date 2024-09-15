Putin, 'doğrudan savaş' uyarısı yapmıştı... NATO'dan 'uzun menzilli silah' açıklaması!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 11:24

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:43

NATO Askeri Komitesi dün Prag’da toplandı. Toplantı sonrası Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Bauer ve Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarını Rusya topraklarında kullanmasına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bauer, “Silahlı çatışma hukuku uyarınca, saldırıya uğrayan her ulusun kendini savunma hakkı vardır ve bu hak kendi ulusunuzun sınırında durmaz. Yani size saldıran ulusa saldırma hakkınız vardır. Askeri terimlerle bunu yaparsınız çünkü size saldıran düşmanı zayıflatmak istersiniz. Yani sadece oklarla savaşmakla kalmaz, okçuya da saldırırsınız. Askeri açıdan bunu yapmak için iyi bir neden vardır; düşmanı zayıflatmak, lojistik hatları, yakıtı ve cepheye gelen mühimmatı zayıflatmak” dedi.

'UKRAYNA'NIN RUSYA'YI VURMASI TAMAMEN MEŞRU'

Çekya Genelkurmay Başkanı Rehka, Bauer’e katıldığını belirterek, “Uluslararası hukuka ve silahlı çatışmaya uygun olması kaydıyla Ukraynalıların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasının tamamen meşru ve yasal olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti olarak Ukrayna'ya sağladığımız silahlar konusunda herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Ukrayna'nın bu silahı nasıl kullanacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KREMLİN'DEN 'DOĞRUDAN SAVAŞ' UYARISI

Rusya, Batı'yı, uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemesi için Ukrayna'ya yeşil ışık yakmaması konusunda uyarmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Moskova ile "doğrudan savaşa girmesi" anlamına geleceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in uyarısının çok açık olduğunu belirtmiş ve “Bu açıklamanın hedeflenen taraflara ulaştığından hiç şüphemiz yok” demişti.