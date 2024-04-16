Toprağın 25 metre altında keşfedildi: 'Voldemort' adı verildi!

Bilim insanları, toprağın yerin derinliklerinde yaşayan yeni bir karınca türü keşfederek, ona Voldemort adını verdiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:07
Toprağın 25 metre altında keşfedildi: 'Voldemort' adı verildi!
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Araştırmacılar, yeraltında yaşayan hayvanları belgeleyen bir keşif gezisinde toprağın 25 metre altında yeni bir karınca türüne rastladılar.

Keşfedilen karıncayı eski arazileri ve geniş, kuru manzaralarıyla bilinen bir bölge olan Avustralya'nın Pilbara kentinde tespit etti.

Çalışmalara öncülük eden bilim insanları Dr. Mark Wong ve Jane McRae, karıncalardan iki tanesini daha fazla incelemek üzere aldı.

Karıncanın, Leptanilla ailesinin yeni bir türü olduğu belirtilerek, adına Voldemort adını verdiler.

Karıncanın, cılız bacaklara, güçlü çenelere ve keskin bir iğneye sahip olduğu ve karanlık, yeraltı ortamlarında yaşadığı belirtildi. 

Boyu en fazla iki santimetre olan bu karıncanın kırkayak, böcek ve sineklerle beslenen bir yırtıcı olduğuna inanılıyor.

Dünya çapında 14 binden fazla karınca türü bulunurken, sadece 60 kadarının Leptanilla ailesine ait olduğu biliniyor.


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