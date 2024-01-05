Gündem haline gelmişti: AYM üyesi, 'Karıncalar fili çok kıskanır' paylaşımını sildi

AYM üyesi Kenan Yaşar, Can Atalay kararıyla ilgili olarak Yargıtay'a gönderme yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:12
Gündem haline gelmişti: AYM üyesi, 'Karıncalar fili çok kıskanır' paylaşımını sildi
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Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, AYM üyesi Kenan Yaşar’ın sosyal medya paylaşımı gündem olmuştu

AYM üyesi Yaşar, kendisine ait X (Twitter) hesabnından şu paylaşımı yapmıştı;

“Karıncalar, fili çok kıskanır. ‘O canlıysa biz de canlıyız, o büyükse biz de büyüğüz’ derlermiş. Bir gün fil geçerken karıncalar filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş, hepsi yere düşmüş, sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar, filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar -Ez onu! Ez onu!”

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Kenan Yaşar, Çorum Barosu Başkanı 2022 Ocak ayında AYM üyeliğine seçilmişti. Yaşar'ın bizzat Adalet Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilmişti.



Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı

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