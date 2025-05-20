Trans eski milletvekiline eski eşini “taciz” suçlaması

İngiltere'de eski Muhafazakâr Parti milletvekili transseksüel Katie Wallis (eski adıyla Jamie Wallis), boşandığı eşi Rebecca Wallis’i taciz ettiği iddiasıyla Cardiff Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

40 yaşındaki Wallis, 2025 yılı Şubat ve Mart ayları arasında “şiddet içermeyen taciz”le suçlanıyor.

Savcılığa göre Wallis, eski eşinin yeni bir ilişkiye başladığını öğrendikten sonra evinin önünden geçti, istenmeyen mesajlar gönderdi, telefon aramaları yaptı ve sesli mesajlar bıraktı.

Wallis, mahkemede sadece adını, yaşını ve adresini doğruladı.

Suçlamayı reddederek “suçsuzum” diyen Wallis, “Yasal adım Jamie Wallis, ama tercih ettiğim ad Katie Wallis” ifadesini kullandı.

2019-2024 yılları arasında Güney Galler’deki Bridgend bölgesini parlamentoda temsil eden Wallis, 2020 yılında eşinden ayrılmış, boşanma süreci 2024'te tamamlanmıştı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Pazartesi günü görülmesi planlanan duruşma, savunma tarafının belgeleri zamanında sunmaması nedeniyle hâkim tarafından 17 Haziran’a ertelendi. Wallis, duruşma sırasında mavi bir hırka, beyaz bir bluz, uzun kahverengi saçlar ve halka küpelerle dikkat çekti.

Savunma avukatı Narita Bahra KC, mesajlarda herhangi bir kötü niyet bulunmadığını öne sürdü. Wallis’in “cinsiyet geçiş sürecinde çok hassas bir evreden geçtiğini” vurguladı.

Ayrıca Wallis’in klostrofobik olduğu, ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığı ve yargılama sırasında sık sık araya ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.

Duruşma başlamadan önce Wallis’in, basın mensuplarından kaçmak için yakınlardaki bir Tesco mağazasına sığındığı öğrenildi.

Sanık hakkında daha önce yöneltilen “korku, endişe veya rahatsızlık yaratmayan takip” suçlaması ise, savcılığın delil sunmaması nedeniyle mahkeme tarafından düşürüldü.