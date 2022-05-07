Transdinyester kaynayan kazan: Yeni patlamalar meydana geldi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:40

Moldova'nın Transdinyester bölgesinde ayrılıkçı sözde yönetimin İçişleri Bakanlığı basın merkezi patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamada, dün gece Voronkovo köyü ve eski hava üssü yakınlarında dört patlama meydana geldiği belirtildi.

İlk iki patlamanın insansız hava aracı ile yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu olayın ardından bir saat sonra tekrar patlamaların yaşandığı aktarıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bombanın düştüğü yerde 25 santimetre çapında 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu kaydedilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Voronkovo köyü civarında 5 Mayıs'ta da benzer bir saldırının yapıldığı hatırlatıldı.

Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına 25 Nisan'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti. Daha sonra da radyo yayınlarını sağlayan anten kulelerinde patlamalar olmuştu.