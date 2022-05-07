Transdinyester kaynayan kazan: Yeni patlamalar meydana geldi
Moldova'nın Transdinyester bölgesinde patlamalar meydana geldi.
Moldova'nın Transdinyester bölgesinde ayrılıkçı sözde yönetimin İçişleri Bakanlığı basın merkezi patlamalar meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamada, dün gece Voronkovo köyü ve eski hava üssü yakınlarında dört patlama meydana geldiği belirtildi.
İlk iki patlamanın insansız hava aracı ile yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu olayın ardından bir saat sonra tekrar patlamaların yaşandığı aktarıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bombanın düştüğü yerde 25 santimetre çapında 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu kaydedilirken, patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Voronkovo köyü civarında 5 Mayıs'ta da benzer bir saldırının yapıldığı hatırlatıldı.
Transdinyester'ın sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına 25 Nisan'da roketatarla saldırı gerçekleştirilmişti. Daha sonra da radyo yayınlarını sağlayan anten kulelerinde patlamalar olmuştu.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'otobüs' açıklaması
- Gerilime Peker de dahil oldu
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Soylu, Erdoğan'ı tehdit ediyor'
- 'Defol git zaten çevre kirliliğisin'
- Özdağ-Soylu tartışmasına Çakıcı da girdi
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının anmasına bıçaklı saldırı
- İşte asgari ücretin temmuzda olması gereken rakam
- Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci