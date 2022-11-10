Transdinyester'den Rusya'ya yardım çağrısı: Moldova, bizi rehine olarak kullanıyor
Moldova'nın doğusundaki Rus yanlısı Transdinyester yönetimi lideri Vadim Krasnoselsky, Moldova'nın, Transdinyester'i Rusya'ya karşı rehine olarak kullandığını söyledi.
Moldova'nın doğusundaki Rus yanlısı Transdinyester yönetimi lideri Vadim Krasnoselsky, Moldova'daki hükümet karşıtı gösterilere ilişkin konuştu.
Vadim Krasnoselsky, Moldova'nın, Transdinyester'i Rusya'ya baskı uygulamak için bir rehine olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.
Krasnoselsky, "Bana göre bazı Moldovalı liderler Transdinyester'i Rusya ile ilişkilerde bir rehine olarak kullanmak, buranın büyük ölçüde Rusça konuşan bir nüfusa sahip olmasından ve orada çok sayıda Rus vatandaşının bulunmasından faydalanmak istiyorlar. Belli ki Rusya'nın onları soğukta bırakmayacağını ve Moldova'ya sözleşme kapsamında ihtiyaç duyduğu miktarda ucuz elektrik ve hileli gaz tedarik etmek zorunda kalacağını umuyorlar" dedi.
Transdinyester'in Kasım ayında gaz arzındaki yüzde 40'lık düşüş nedeniyle sanayi kuruluşlarını kapatmak zorunda kaldığını belirten Krasnoselsky, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların Kişinev hükümetini sarstığını ileri sürdü.
Krasnoselsky, yönetime atıfta bulunarak, "Protestoları ihraç etmek istiyor. İnsanlar neden sadece Moldova'da sokağa çıkıyor? Bir taşla iki kuş vurmak istiyor: İnsanları işsiz bırakmak ve işletmelerimizi kapatarak bizi ekonomik olarak zayıflatmak ve Rusya'ya şantaj yapmak" diye konuştu.
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