Travelexpo’da Rusya çıkarması

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:38

Güncelleme: 09.11.2024 - 18:38

Rusya, etkinliğe güçlü bir temsilci kadrosuyla katılarak Türkiye ve bölge pazarlarında yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyor.

RUSYA’DAN 60 KİŞİNİN ÜSTÜNDE KATILIM

Rusya’dan, Çeçenistan, Tataristan ve Adige Cumhuriyetleri, Moskova, St. Petersburg, Tver Bölgesi, Krasnodar Krayı bölgelerinden 60’ı aşkın sektör profesyoneli fuarda yer alacak. Çeçenistan Cumhuriyeti Turizm Bakanı Baytaziev Müslim Batırhanoviç ile Adige Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Hakunova Bella Muratovna da fuara geliyor.

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Turizm Komitesi Başkanı - Sergey Ivanov, Çeçenistan Cumhuriyeti Turizm Bakanlığından Muslim Baytaziev ve Med Atiev, Tver Bölgesi Turizm Bakanlığından Tatiana Evgrafova ve Violetta Grebenshchikova, Moskova Stratejik Araştırmalar Merkezi Ulusal Turizm Geliştirme Merkezi Direktörü - Uiliia Maksutova, TRAVELEXPO ANKARA’nın katılımcıları arasında yer alıyor.

Rusya’dan gelecek sektör temsilcileri ile 16 Kasım’da yapılacak B2B (yüz yüze) görüşmeler, güçlü turizm hamlelerinin başlangıcı olacak.

Kırgızistan’ın da dört seyahat acentesiyle yer alacağı fuara, “Sağlık Turizmi” bölümü için 34 ülkeden, 70 firma ve 80 kişi ile ikili görüşme yapmak amacıyla “Alım Heyetleri” geliyor.

BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinliğin, katılımcı firmalar için yeni iş ortaklıkları kurma, bölgesel ve uluslararası pazarlara açılma açısından büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye'nin turizm sektöründeki gücü ve büyüme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, fuarın bölgesel ekonomik kalkınmaya da katkı sağlaması bekleniyor.