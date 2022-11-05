Paeng tayfunu Asya ülkesini vurdu: 155 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de meydana gelen tropik Paeng tayfununda ölenlerin sayısı 155'e ulaştı.
Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), ülkede meydana gelen şiddetli tropik Paeng tayfununda ölenlerin sayısının 155'e ulaştığını bildirdi.
NDRRMC, 78 kişinin yaralandığını ve 27 kişinin kayıp olduğunu bildirerek, tayfundan etkilenen ailelere maddi yardım dağıtıldığını açıkladı.
Yetkililer halen 34 ölüm, 51 yaralanma ve 7 kayıp vakasıyla ilgili raporları doğrulamayarak, 111 bin kişinin hala tahliye merkezlerinde olduğunu söyledi.
Paeng tayfunu, ülkede 1 milyondan fazla insanı etkileyerek 28 bin evde hasara neden oldu.
Tarım Bakanlığı'nın son tahminlerine göre 80 binden fazla çiftçi ve balıkçı, 86 bin hektardan fazla tarım alanının tahrip olmasından dolayı maddi zarara uğradı.
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