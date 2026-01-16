Trump’a hediye edildi… Nobel Barış Ödülü madalyası hakkında bilinmeyenler

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun ABD özel kuvvetleri tarafından başkent Caracas'taki konutundan silah zoruyla kaçırılmasının ardından yaptığı açıklamada, daha önce Venezuela muhalefet çevrelerinde adı öne çıkan Maria Corina Machado için, 'ülkesinde saygı görmüyor' ifadelerini kullanmış ve onu desteklemeyeceğinin sinyallerini vermişti.

Machado ise kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a hediye ederek büyük bir jest yaptı. Muhalif siyasetçinin bu adımı, Venezuela'nın gelecekteki siyasi rotasının şekillenmesinde, 'Trump üzerinde etki oluşturma' çabası olarak yorumlandı.

Trump ise jestten memnuniyet duyduğunu belirterek Truth Social hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Maria bana, yaptığım çalışmaları takdir ederek Nobel Barış Ödülü’nü verdi… Ne harika bir jest, karşılıklı saygıyı yansıtıyor… Teşekkürler Maria!

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Trump’ın madalyayı saklamayı planladığını açıkladı.

NOBEL KOMİTESİ: "DEVREDİLEMEZ!"

Norveç Nobel Komitesi ise farklı bir noktaya dikkat çekti. Komite, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Nobel madalyasının bir kez verilip ilan edildikten sonra geri alınamayacağını, paylaşılamayacağını veya başka bir kişiye devredilemeyeceğini vurguladı.

Komitenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Nobel Ödülü açıklandıktan sonra geri alınamaz, paylaşılamaz veya başka bir kişiye devredilemez. Karar kesindir ve sonsuza dek geçerliliğini korur.

Komite ayrıca, madalyanın fiziksel olarak bir kişiden başka bir kişiye geçebileceğini ancak 'Nobel Barış Ödülü sahibi' unvanının asla devredilemeyeceğini belirtti.

BAĞIŞLANDIĞI ÖRNEKLER VAR

Komite, çok az sayıda örnekte Nobel Barış Ödülü madalyasının bağışlandığını ya da el değiştirdiğini de hatırlattı.

Buna en bilinen örneklerden biri, Rus gazeteci Dmitry Muratov’un madalyası oldu. Muratov’un madalyası, Ukrayna’daki savaştan etkilenen mültecilere destek amacıyla düzenlenen bir açık artırmada 100 milyon doları aşan bir bedelle satılmıştı.

Öte yandan Nobel Barış Merkezi’nde sergilenen madalyalardan birinin de emanet olarak bulunduğu; madalyanın aslen Nobel Barış Ödülü’nü kazanan ilk Norveçli olan Christian Lous Lange’ye ait olduğu ifade edildi.

SAF ALTINDAN ÜRETİLİYOR

Nobel Barış Ödülü madalyasının çapı 6,6 santimetre, ağırlığı ise 196 gram. Madalya saf altından basılıyor.

Madalya yüzeyinin ön kısmında Alfred Nobel’in bir portresi yer alırken, arka yüzünde ise 'kardeşliği' simgeleyen, birbirinin omzuna kolunu atan üç çıplak erkek figürü bulunuyor. Bu tasarımın 120 yıldır değişmediği belirtiliyor.