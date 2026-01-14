Trump’a Senato freni: 'NATO toprağını işgal yasağı' mı geliyor?

Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı hedef alan açıklamaları Washington’da yeni bir krizin fitilini ateşledi. Senato’da, Cumhuriyetçi ve Demokratlardan birer isim, olası bir 'ilhak' girişimini engellemek için harekete geçerken, tasarı NATO’nun bütünlüğü ve ABD’nin müttefiklerine yaklaşımı açısından kritik bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Tasarı, Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland ile ilgili açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından Salı günü Senato’ya taşındı.

"ANLAŞMAYI İHLAL EDER"

Murkowski ve Shaheen, Grönland’a yönelik olası bir 'el koyma' girişiminin NATO Antlaşması’nı ihlal edeceği, ittifakın birliğini zayıflatacağı ve Rusya ile Çin’den gelen tehditlere karşı yürütülen çabaları baltalayacağı uyarısında bulundu.

İki senatör ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

NATO, hâlâ tarihin en başarılı savunma ittifakıdır. İttifakın güvenilirliği, üye ülkelerin egemenliğine saygı gösterileceği ve bu egemenliğin karşılıklı olarak savunulacağı yönündeki ortak anlayışa dayanır.

GEÇİP GEÇMEYECEĞİZ BELİRSİZ

Söz konusu tasarının Senato’dan ve ardından Temsilciler Meclisi’nden geçme ihtimalinin olup olmadığı ise ilk etapta netlik kazanmadı.

Öte yandan Axios’un aktardığına göre, Temsilciler Meclisi’nde de Trump yönetiminin Grönland’ı zor kullanarak ele geçirmesini veya kontrol altına almasını engellemeyi hedefleyen bir başka yasa teklifi sunuldu.

BİR BAŞKA TASARI DAHA GÜNDEMDE

Kaliforniyalı Demokrat Temsilci Jimmy Gomez tarafından hazırlanan 'Grönland’ın Egemenliğini Koruma' başlıklı tasarıda, federal fonların, “ABD’nin veya federal hükümete bağlı herhangi bir yetkili ya da kurumun Grönland’a yönelik nüfuz etme, ilhak, satın alma ya da başka bir yolla sahip olma girişimine” yol açacak faaliyetlerde kullanılmasının yasaklanması öngörülüyor.

Girişimin ayrıca, Grönland’da konuşlu ABD güçlerinin sınırlandırılmasını ve ada halkını ABD’nin kontrolünü desteklemeye ikna etmeyi amaçlayan kampanyaların önüne geçilmesini hedeflediği belirtildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND SİCİLİ

Daha önce Cumhuriyetçi Kongre üyesi Randy Fine da Grönland’ın ABD’ye katılmasını öngören bir tasarı sunmuş, teklifin kabul edilmesi halinde adanın ABD’nin bir eyaleti olarak değerlendirilmesi gündeme gelmişti.

Trump ise Grönland’ın ABD’nin parçası olması gerektiğini daha önce defalarca dile getirmişti. İlk başkanlık döneminde 'adayı satın alma' fikrini gündeme getiren Trump, geçen yıl 13 Mart’ta yaptığı açıklamada da ABD’nin Grönland’ı ilhak edeceğine inandığını söylemiş; Danimarka’nın adayı bırakmayı reddetmesi halinde yüksek gümrük vergileri uygulanabileceği mesajını vermişti.