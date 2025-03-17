Trump, Amerika’nın Sesi’ni (VOA) kapatma kararı aldı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:02

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:02

ABD Başkanı Donald Trump, federal fonlarla desteklenen haber kuruluşu Voice of America’yı (VOA) "radikal" ve "Trump karşıtı" olmakla suçlayan bir kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu adımın “ABD vergi mükelleflerinin radikal propagandaya para ödemesini engellemek” amacıyla atıldığı belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi propagandasına karşı koymak için kurulan ve bugün dünya genelinde yüz milyonlarca insana ulaşan VOA, Trump’ın kararnamesinden doğrudan etkilendi.

VOA’nın direktörü Mike Abramowitz, kendisi dahil bin 300 çalışanın büyük çoğunluğunun ücretli izne çıkarıldığını açıkladı.

Abramowitz, bu kararla birlikte VOA’nın, ABD’nin İran, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından yayılan yalan haberlere karşı verdiği mücadelenin sekteye uğrayacağını belirtti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE Mİ?

ABD’li gazetecilerin en büyük temsilci gruplarından biri olan Ulusal Basın Kulübü, Trump’ın kararına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Eğer bir haber odası bir gecede kapatılabiliyorsa, bu basın özgürlüğü için ciddi bir tehdittir. VOA'da bağımsız gazeteciliğin geleceği büyük risk altında” ifadelerine yer verildi.

Trump’ın imzaladığı kararname, yalnızca VOA’yı değil, aynı zamanda US Agency for Global Media’yı (USAGM) ve onun finanse ettiği Radio Free Europe, Radio Free Asia gibi haber kuruluşlarını da etkiliyor.

VOA çalışanlarının, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile gelişmelerden haberdar edildiği bildirildi.

CBS News’e konuşan bir kaynak, tüm serbest çalışanlar ve uluslararası yüklenicilerin ödemelerinin durdurulduğunu aktardı.

AVRUPA’DAN VOA’YA DESTEK MESAJI

VOA’nın Avrupa’daki en büyük ortaklarından biri olan Radio Free Europe’un Prag’daki faaliyetleri de bu kararnameyle riske girdi.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Avrupa Birliği'nin Radio Free Europe’un yayınına devam edebilmesi için destek vermesi gerektiğini söyledi.

Lipavsky, önümüzdeki hafta Avrupalı dışişleri bakanlarıyla yapılacak toplantıda, yayın kuruluşunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözümler arayacağını ifade etti.

TRUMP VE MEDYA SAVAŞI

Trump, başkanlık dönemi boyunca medya kuruluşlarına karşı sert tutumuyla dikkat çekti. Kısa süre önce, kendisine yakınlığıyla bilinen Kari Lake’i USAGM’ye özel danışman olarak atamıştı. Daha önce de CNN ve MSNBC’yi "yozlaşmış" olarak nitelendirmişti.

VOA, 1942’de Nazi ve Japon propagandasına karşı koymak amacıyla kuruldu.

1976’da editoryal bağımsızlığını korumak için kamu tüzüğü çıkarıldı, 1994’te ise askeri olmayan yayınları denetleyen Yayın Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Trump’ın VOA’yı hedef alan kararı, ABD’de bağımsız gazetecilik, medya özgürlüğü ve devlet destekli haber kuruluşlarının geleceği konusunda tartışmaları alevlendirdi.