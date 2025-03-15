Son Dakika... Trump'tan Husilere karşı savaş ilanı: Uçaklar harekete geçti, ölüler var!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 22:05

Güncelleme: 15.03.2025 - 23:09

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim" ifadesini kullandı.

"ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANACAĞIZ"

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız" bilgisini verdi.

Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak" diye seslendi.

İRAN'A ÇAĞRI YAPTI

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."

SAVAŞ UÇAKLARI HAREKETE GEÇTİ

ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu başkentin bazı bölgelerinden dumanlar yükseldi.

ABD'li yetkililerin medyaya yaptığı açıklamaya göre, ABD hava ve deniz unsurlarının Yemen'de aralarında füzeler, radarlar, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu onlarca Husi hedefini vurduğu doğrulandı.

Yetkili, saldırıları Husilere karşı bir açılış salvosu olarak nitelendirerek, İran'a güçlü bir mesaj verildiğini belirtti.

HUSİLER: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan Husiler, başkent Sana'ya düzenlenen hava saldırılarında en az 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını açıkladı.