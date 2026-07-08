Trump 'ateşkes bitti, saldırabiliriz' demişti: İran'da pek çok kentte patlama sesleri!

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

"ABD'LİLER, ONLARA EZİCİ BİR KARŞILIK VERECEĞİMİZİ BİLMELİ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik saldırıları hakkında, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli." dedi.

Azizi, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin İran'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Azizi, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvenliklerini ellerinden alacağımızı bilmeli." ifadesini kullandı.

8 İRAN ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD dün gece de İran’ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.

TRUMP 'BU GECE SERT VURABİLİRİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara yeniden başladıklarını belirterek "Dün gece onları vurduk. Onları uyarıyorum, bu gece sert vurabiliriz" demişti.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da İran'la ateşkesin bittiğini söylemişti.