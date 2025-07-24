Trump bastırdı, Columbia Üniversitesi geri adım attı: Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

ABD’nin prestijli eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi, Yahudi öğrencilere yönelik ayrımcılık iddiaları nedeniyle önümüzdeki üç yıl içinde federal hükümete 200 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Ayrıca üniversite, ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu’nun (EEOC) yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 21 milyon dolarlık ek bir tazminat ödemesi daha yapacak.

ABC News’un haberine göre, bu anlaşma ile birlikte üniversitenin bu yıl başında Trump yönetimi tarafından iptal edilen veya durdurulan yüz milyonlarca dolarlık federal hibe fonuna yeniden erişiminin önü açılacak.

TRUMP’TAN KUTLAMA MESAJI

Columbia Üniversitesi yaptığı açıklamada, uzlaşma kapsamında herhangi bir suç kabul etmediklerini, ancak Yahudi öğrenci ve akademisyenlerin ‘acı verici ve kabul edilemez olaylar’ yaşadığını kabul etti. Üniversite yönetimi, reform ihtiyacının farkında olduklarını ve bu yönde adımlar attıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmayı kutladı:

“Columbia, federal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD hükümetine 200 milyon dolar ceza ve Yahudi çalışanlarına yönelik hukuksuz uygulamalar nedeniyle 20 milyon doların üzerinde tazminat ödemeyi kabul etti.”

MASKE YASAĞI VE ORTADOĞU ARAŞTIRMALARINA KISITLAMA

Columbia Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki gerilim ilk olarak Mart 2024’te başlamıştı. Yönetim, Yahudi öğrencilere yönelik ‘devam eden taciz karşısında üniversitenin hareketsiz kalmasını’ gerekçe göstererek 400 milyon dolarlık hibe ve sözleşmeyi iptal ettiğini açıklamıştı.

Aynı ay içinde üniversite, Trump yönetiminin dokuz maddelik talep listesini kabul etmişti. Bu talepler arasında kampüste maske takma yasağı ve Ortadoğu Çalışmaları bölümüne yönelik daha sıkı denetimler de yer aldı.

Üniversite, çarşamba günü açıklanan anlaşmanın bu süreçte atılan adımların bir devamı olduğunu ve antisemitizmle mücadeleye yönelik daha geniş çaplı bir taahhüdün parçası olduğunu ifade etti.

KAMPÜSTEKİ FİLİSTİN YANLISI PROTESTOLARA DİSİPLİN CEZASI

Columbia Üniversitesi bu hafta yaptığı bir başka açıklamada, bahar aylarında düzenlenen iki Filistin yanlısı protestoya katılan 70’ten fazla öğrenciye disiplin cezası verdiğini duyurdu.

Mayıs 2024’te düzenlenen eylemde öğrenciler, üniversitenin ünlü Butler Kütüphanesi’ni işgal etmişti. Bu olay, İsrail-Hamas savaşı sırasında Nisan ayında tırmanan gerginliğin bir parçasıydı.

Protestocuların bir kısmı daha sonra Hamilton Hall adlı binada barikat kurmuş; çok sayıda öğrenci gözaltına alınmış, bazıları ise okuldan atılmış, uzaklaştırılmış ya da diplomaları askıya alınmıştı.