Trump, bir eyalette daha ön seçimi kazandı

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday adaylarından Donald Trump, North Dakota eyaletindeki ön seçimden galip çıktı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:42
Trump, bir eyalette daha ön seçimi kazandı
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CBS News'ün haberine göre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kampanyalar devam ederken, Cumhuriyetçilerin North Dakota'daki ön seçimi dün yapıldı.

North Dakota'daki seçimde Trump, parti içindeki tek ciddi rakibi Nikki Haley'e karşı zafer elde ederek eyaletteki 29 delegenin oyunu hanesine yazdı.

Eyalette yapılan ön seçimdeki oy pusulasında, Floridalı iş adamı David Stuckenberg ve Texaslı iş adamı Ryan Binkley'in isimleri de yer aldı.

Aday olabilmek için toplam 1215 delegeye ihtiyacı olan Trump, bu galibiyetinin ardından ülke genelinde 276 delegenin oyunu aldı.

Cumhuriyetçi ve Demokratlar için başkanlık yarışının en kritik günlerinden kabul edilen ve "Süper Salı" olarak nitelendirilen bugün (5 Mart), iki partinin de 15 ayrı eyalette ön seçimleri yapılacak.

"Süper Salı" ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.


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