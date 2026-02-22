Trump cephesinden İran mesajı: Neden hâlâ geri adım atmıyorlar?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Washington’un bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, Trump’ın İran’ın nükleer program konusunda neden geri adım atmadığını merak ettiğini söyledi.

Fox News’e konuşan Witkoff, Trump’ın İran’a yönelik politikasına ilişkin açıklamasında, “Başkanın ‘hayal kırıklığı’ içinde olduğunu söylemek istemem ama neden henüz geri adım atmadıklarını merak ediyor” ifadelerini kullandı.

Witkoff, ABD’nin bölgedeki deniz ve askeri gücünü artırmasına rağmen İran’ın anlaşmaya yanaşmadığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer silah istemediğini söylüyorsa bunu somut adımlarla göstermesi gerektiğini savundu.

ABD yönetimi, Orta Doğu’da askeri kapasitesini artırırken İran’a yönelik olası geniş çaplı hava saldırısı hazırlıklarının yapıldığı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. İran ise herhangi bir saldırı durumunda ABD üslerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu.

Washington, İran’ın yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesini, füze programını sınırlandırmasını ve bölgedeki silahlı gruplara desteği sonlandırmasını talep ediyor.

Tahran yönetimi ise nükleer programının barışçıl olduğunu savunuyor ve yaptırımların kaldırılması karşılığında bazı kısıtlamaları kabul edebileceğini belirtirken, füze programı veya bölgesel ittifakların müzakerelere dahil edilmesini reddediyor.

Witkoff, İran’ın uranyum zenginleştirme oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirterek bunun “silah üretim seviyesine tehlikeli derecede yakın” olduğunu ileri sürdü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise taraflar arasında yaptırımların kaldırılması konusunda hâlâ görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

Witkoff ayrıca Trump’ın talimatıyla sürgündeki İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden Rıza Pehlevi ile görüştüğünü açıkladı. Ancak görüşmeye dair ayrıntı paylaşılmadı.

İran’da geçen ay düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında muhalif çevrelerce destek gören Pehlevi, daha önce ABD’ye İran konusunda uzun süreli müzakereler yerine daha sert adımlar atması çağrısında bulunmuştu.