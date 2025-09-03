Trump, Chicago'ya Ulusal Muhafızları göndermeyi planlıyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Uzay Komutanlığı ile ilgili basın toplantısında başkent Washington'da aldığı ilave güvenlik önlemleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Trump, Washington'da attıkları güvenlik adımlarıyla kentin kısa sürede suçlulardan arındırıldığını ve bunu Chicago ile Baltimore gibi suç oranlarının çok yüksek olduğu diğer yerlerde de yapacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı, Chicago kentinde geçen hafta sonu silahlı çatışmalar sonucunda yaşanan can kayıplarını anımsatarak, kente Ulusal Muhafızları göndermeyi planladığını vurguladı.

"Oraya gidiyoruz ama ne zaman gideceğimizi henüz söylemedim. Bu benim yükümlülüğüm. Bu siyasi bir mesele değil, Amerikan halkını koruma yükümlülüğüm" diye konuşan Trump, Illinois eyaletinin valisine de seslenerek kentte güvenliği sağlamak için gereken adımları atacakları mesajını verdi.

Eyalet Valisi JB Pritzker'e seslenen Trump, yasal olarak Chicago'nun güvenliği için atması gereken adımları atmaya hakkı olduğunu, ancak eyalet yönetimiyle uyumlu çalışmalarının işleri kolaylaştıracağını söyledi.

Chicago ile Baltimore'un "dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu" şehirler arasında yer aldığını dile getiren Trump, bunun "utanç verici" olduğunu ve bu bölgeleri suçtan temizlemeleri gerektiğini belirtti.

Chicago polisi, geçen hafta sonu silahlı çatışmalar sonucunda kentte 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Chicago için, "Dünyanın cinayet başkenti!" ifadesini kullanmıştı.