Trump, cinsel istismardan suçlu bulundu

Yayınlanma: 10.05.2023 - 00:36

Güncelleme: 10.05.2023 - 00:36

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu.

E. Jean Carroll’ın ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği ve iftira attığı iddiası ile 25 Nisan'da açılan davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri kararını verdi. Jüri, yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump’ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll’a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar olmak üzere Carrol’a 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

"KARAR TAM BİR REZALET"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, jürinin kararını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, bunun "tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olduğunu ifade etti.

Trump’ın Sözcüsü Steven Cheung ise, Trump’ın temyize gideceğini söyledi. Dava temyizde olduğu sürece Trump’ın söz konusu tazminatı Carroll’a ödemek zorunda kalmayacak.