ABD eski Başkanı Trump: Biden, ABD'nin yıkım sürecini hızlandırıyor
ABD eski Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ı ABD'yi sistematik olarak tahrip etmekle suçlayarak, "Başladığı işi bitirmek istediğini söylüyor; ülkemizdeki yıkım sürecini tamamlamak istiyor" dedi.
ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD'nin New Hampshire eyaletinde destekçilerine hitaben konuştu.
Donald Trump, Joe Biden'ı ABD'yi "sistematik olarak tahrip etmekle" suçladı.
Trump, Biden'ın ikinci dönem yeniden seçilmesi durumunda "bu üzücü süreci" tamamlayacağını savundu.
Trump, "Talihsiz başkanlığı göz önüne alındığında, Joe Biden'ın ikinci bir dönem için aday olmayı düşüneceğini hayal etmek bile neredeyse imkansızdı... Başladığı işi bitirmek istediğini söylüyor; ülkemizdeki yıkım sürecini tamamlamak istiyor" dedi.
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