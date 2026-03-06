Trump cinsel saldırı iddialarının odağında: FBI görüşme kayıtları yayımlandı

ABD Adalet Bakanlığı, FBI’ın 2019 yılında bir kadınla yaptığı üç ayrı görüşmeye ilişkin özet belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

FBI kayıtlarında, kimliği açıklanmayan bir kadının Jeffrey Epstein aracılığıyla Donald Trump ile tanıştırıldığını ve genç yaşta Trump tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiği aktarıldı.

FBI görüşme özetlerine göre kadın, 13 ile 15 yaşları arasında olduğu dönemde Epstein’ın kendisini New York veya New Jersey’deki bir binaya götürdüğünü ve burada Trump ile tanıştırdığını öne sürdü.

Kadın, Trump’ın odadaki diğer kişilerin çıkmasını istediğini ve daha sonra kendisiyle oral cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını iddia etti.

Kadın, Trump’ın cinsel organını ısırdığını ve bunun üzerine Trump’ın saçını çekip başına vurduğunu söylediğini FBI’a anlattı.

“TAMAMEN ASILSIZ”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iddiaları “tamamen temelsiz suçlamalar” olarak nitelendirdi.

Leavitt, söz konusu iddiaların “hiçbir güvenilir kanıtla desteklenmediğini” ve geçmişte de soruşturulduğunu belirterek Trump’ın herhangi bir suç işlemediğini savundu.

Trump daha önce de Epstein ile bağlantılı suçlamaları reddetmişti ve bu iddialarla ilgili herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

KONGRE SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reform Komitesi ise Adalet Bakanlığı’nın bazı Epstein belgelerini kamuoyundan bilerek saklayıp saklamadığını araştırıyor.

Komitenin kıdemli Demokrat üyelerinden Robert Garcia, Adalet Bakanlığı’nın söz konusu FBI görüşmelerini “yasa dışı biçimde saklamış olabileceğini” öne sürdü.

Adalet Bakanlığı, Ocak ayında Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık 3,5 milyon sayfalık belgeyi kamuoyuna açmıştı.

Ancak bazı belgelerde mağdurların kimlik bilgilerinin yanlışlıkla açıklanması ve bazı isimlerin gizlenmesi nedeniyle dosyaların yayımlanma süreci tartışma konusu oldu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’ndeki bir komite, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Epstein dosyalarının yönetimiyle ilgili ifade vermesi için mahkemeye çağrılmasını oylayarak kabul etti.