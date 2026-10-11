Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında 'enerji' ateşkesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji alanında ateşkesin derhâl yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Donald Trump, her iki tarafın da ateşkesi kabul ettiğini belirterek anlaşmanın ihlal edilmemesi çağrısında bulundu.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesinin derhâl yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Tarafların anlaşmayı kabul ettiğini belirten ABD Başkanı, açıklamasında, “Her iki taraf da kabul etti. Bu ateşkesi bozmayın” ifadelerini kullandı.

Trump, "Hemen yürürlüğe giren bir kararla, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Taraflar bu konuda mutabık kalmıştır. Lütfen bu ateşkesi ihlal etmeyin! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" dedi.

Enerji ateşkesi, tarafların birbirlerinin enerji altyapılarını hedef alan saldırılarının durdurulmasını kapsayabilecek bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda elektrik santralleri, petrol rafinerileri ve doğal gaz tesisleri gibi stratejik altyapıların korunması önem taşıyor.