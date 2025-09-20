Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump duyurdu... 'Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik'

Trump duyurdu... 'Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik'

20.09.2025 15:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Trump duyurdu... 'Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik'

Donald Trump, ordunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump ayrıca, “Amerika’da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Güney Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve ‘terörist örgüt’ olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye saldırı düzenlenmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, istihbaratın teknedeki faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ve Amerikalıları zehirlemek amacıyla kullanılan bir güzergahta seyrettiğini doğruladığını kaydetti.

Uluslararası sularda tespit edilen teknedeki 3 kişinin saldırıda öldüğünü belirten Trump, herhangi bir ABD askerinin de saldırıda zarar görmediğini vurguladı. Trump ayrıca, “Amerika’da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun” ifadelerini kullandı.

Image

Image

İlgili Konular: #uyuşturucu #Trump #saldırı #tekne

İlgili Haberler

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması
Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile gerçekleşecek Beyaz Saray görüşmesine dair mesaj paylaştı. Erdoğan, ticaret, yatırım ve savunma sanayisinin masada olacağını belirtti.
Trump'tan çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme
Trump'tan çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve 'H-1B' olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Trump onaylandığını duyurdu... ABD ile Çin arasında 'TikTok' anlaşması
Trump onaylandığını duyurdu... ABD ile Çin arasında 'TikTok' anlaşması ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, TikTok anlaşmasına onay verdiklerini açıkladı. Ancak algoritma kontrolü, düzenleyici onaylar ve anlaşmanın resmileşmesi konularında kritik soru işaretleri varlığını koruyor.