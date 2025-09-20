Trump'tan çalışma vizesi ve Altın Kart'a yeni düzenleme

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, 'harika' işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın, bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan 'mutlu' olacağını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda, bu şirketler bunun için çok para ödeyecek" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin '100 bin dolar' olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın" diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, 'H-1B' vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla 'H-1B' vize başvurularında '100 bin dolarlık ücret' alınacağı kaydedildi.

1 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA OTURMA İZNİ

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği 'Altın Kart' programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en 'en üst düzeydeki olağanüstü' insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak" diye konuştu.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

ALTIN KART NEDİR?

ABD’nin 'Altın Kart' programı, yüksek gelirli yabancıların belirli bir bedel karşılığında ülkede oturma izni elde etmesine olanak tanıyan özel bir uygulamadır.

Program kapsamında, bireyler 1 milyon dolar ödeyerek ABD Hazinesi’ne katkıda bulunduklarında oturma izni hakkı kazanabiliyor.

Eğer başvuru bir şirket sponsorluğu üzerinden yapılırsa bu rakam 2 milyon dolara çıkıyor.

Bu ödemelerle birlikte başvurular hızlandırılmış şekilde işleme alınıyor ve kişiler ABD’de ikamet etme hakkı elde ediyor.

Beyaz Saray’a göre, program sadece 'olağanüstü düzeyde nitelikli ve üst gelir grubundaki kişilere kapı açmayı' hedefliyor.

H-1B VİZESİ NEDİR?

H-1B vizesi, ABD’nin yüksek vasıflı yabancı çalışanları ülkeye çekmek amacıyla geliştirdiği bir çalışma vizesi programıdır.

Bu vize, özellikle bilim, mühendislik, teknoloji, bilişim ve sağlık gibi alanlarda uzmanlık sahibi kişilerin Amerikan şirketlerinde çalışmasına olanak tanır.

Başvuru sürecinde, ABD’deki bir şirketin başvuru sahibine iş teklif etmesi ve sponsor olması gerekir.

H-1B vizeleri genellikle 3 yıl süreyle verilir ve bazı koşullarda 6 yıla kadar uzatılabilir.

Her yıl belirli bir kota bulunur ve bu nedenle başvurular çoğu zaman yoğun talep görür.

Program, ABD’nin nitelikli iş gücünü desteklemek için tasarlanmış olsa da zaman zaman 'yerli iş gücü yerine yabancı çalışanların tercih edilmesi' gerekçesiyle tartışmalara konu olmaktadır.