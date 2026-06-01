Trump ekibinde göç kavgası: Eski yetkiliden ağır suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçle mücadele politikalarının bir dönem öne çıkan isimlerinden Greg Bovino, görevden alınmasının ardından yönetimin göç politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Geçen yıl eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem döneminde ABD Sınır Devriyesi’nde özel yetkili komutan olarak görev yapan Bovino, Minneapolis’te iki sivilin ölümüyle sonuçlanan Operation Metro Surge operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Portekiz’in Porto kentinde düzenlenen Remigration Summit adlı aşırı sağcı etkinlikte konuşan Bovino, Trump yönetimini kitlesel sınır dışı politikasını “sulandırmakla” suçladı.

Bovino, Trump’ı desteklediğini ancak başkanın “daha iyi tavsiyelere” ihtiyaç duyduğunu söyledi. Trump’ın yakın çevresindeki bazı isimlerin “başka çıkarları olabileceğini” öne sürdü.

Eski yetkili, İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin’i de hedef aldı. Mullin’in geçmişte tesisatçılık yapmasına gönderme yapan Bovino, “Mullin iyi bir adam, iyi bir tesisatçı olabilir; muhtemelen akan bir musluğu tamir edebilir. Ama 100 milyon yasa dışı göçmen akan bir musluk değildir” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY EKİBİNİ HEDEF ALDI

Bovino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ı da eleştirdi.

Trump’ın sınır politikalarında seçmenin en çok güvendiği isim olduğunu savunan Bovino, Wiles’ın kitlesel sınır dışı politikasını geri çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Bovino, New Jersey’deki bir göçmen gözaltı merkezi önünde yaşanan protestolar üzerinden de yönetimi “eylemsizlikle” suçladı.

Trump’ın sınır politikalarından sorumlu ismi Tom Homan’ı da eleştiren Bovino, Homan’ın sert imajına rağmen yalnızca “siyasi tiyatro” sunduğunu iddia etti.

Bovino’nun Trump yönetiminde destek verdiği isimlerden biri ise Stephen Miller oldu. Miller’ın yönetimin “bel kemiği” olduğunu savunan Bovino, onun göç politikalarındaki yaklaşımının uygulanması gerektiğini belirtti.

Eski yetkili, Trump yönetiminin göç konusunda daha sert ve kapsamlı adımlar atması gerektiğini savunarak, mevcut çizginin seçmenin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.